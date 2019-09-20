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تقيم الخدمات الإنسانية.. 7 معلومات عن وحدات حقوق الإنسان فى المحافظات واختصاصاتها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص
تقيم الخدمات الإنسانية.. 7 معلومات عن وحدات حقوق الإنسان فى المحافظات واختصاصاتها وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة التنمية المحلية، فى تدريب العاملين فى وحدات حقوق الإنسان، من خلال برنامج تدريبى بمركز التنمية المحلية بسقارة يستمر حتى الخميس المقبل.
 
اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية معلومات عن وحدات حقوق الإنسان واختصاصاتها فى كل محافظة كما يلى:
  1. وزير التنمية المحلية أصدر قراراً بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة والمحافظات فى أغسطس 2018.
  2. تم إنشاء وحدات حقوق الإنسان وتعيين مسئول لكل وحدة ومعاونين له فى 25 محافظة وجار إنشاء وحدات بـ"القاهرة، وشمال سيناء".
  3. تختص الوحدات ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية.
  4. "الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة" أبرز مجالات عمل الوحدة بالإضافة إلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.
  5. وجهت الوزارة المحافظات بتجهيز أماكن خاصة بوحدة حقوق الإنسان بكل محافظة، وتجهيزها بالأجهزة والمعدات وتعين مسئول خاص بها ومعاونين له.
  6. كل محافظة تضع رؤيتها الخاصة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
  7. عقدت وزارة التنمية المحلية لقاءات تنسيقية مع المختصين بملف حقوق الإنسان بوزارة شئون مجلس النواب.

وكان مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل أمس الخميس، بانتهاء الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم فى المحافظات، حيث أناب وزير التنمية المحلية، رئيس لجنة حقوق الانسان بالوزارة بتسليم شهادات التخرج لعدد 54 متدرب بالدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة للمرة الأولى .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع مع المحافظات جهودها فى مجال دعم وحدات حقوق الإنسان التى تم إنشائها فى جميع المحافظات والتأكد من تنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التى أقرتها الدولة، موضحاً أن وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات تختص بفحص الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن.

 


وحدات حقوق الإنسان

حقوق الإنسان

التنمية المحلية

مركز سقارة

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