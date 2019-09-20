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تعرف على عقد العمل الفردى والبيانات التى يشملها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:31 ص
تعرف على عقد العمل الفردى والبيانات التى يشملها ورشة عمل - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى الباب الثانى منه على عقد العمل الفردى، ونصت المادة 31 على أن تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

2) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

3) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

4) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات.

ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ونصت المادة 33 على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

وعرف القانون العامل بأنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، كما عرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.


قانون العمل

تعريف العامل

عقد العمل الفردى

تنظيم علاقة العمل فى القانون

من هو صاحب العمل

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