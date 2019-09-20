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تعرف على شروط تراخيص السيارات وعقوبة المخالفين فى قانون المرور الجديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:00 ص
تعرف على شروط تراخيص السيارات وعقوبة المخالفين فى قانون المرور الجديد قانون المرور الجديد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لا زال بناقش فى البرلمان ويتضمن مادة لسحب رخصة القيادة و التسيير فى حالة السير بالمركبة بدونهما، وتكون من 5 آلاف و حتى 20 ألف جنيه.

كما حدد القانون 4 عقوبات للقيادة بالسرعات وليست عقوبة واحدة بحسب المسافة التى تقطعها السيارات بالطريق، وسيتم سحب الرخصة بشكل تام فى حالة تكرار المخالفة، وتهدف تلك الخطوة للعمل على الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق التى يكون سببها سائقى النقل والسيارات بدون لوحات معدنية.

وأشار المصدر إلى أن هناك متقرح من خلال إلغاء عقوبة سحب الرخصة بشكل نهائى، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 50 نقطة، وعند كل مخالفة يتم سحب نقطة أو ثم نقطتين ثم ثلاث نقاط ثم أربعة نقاط ثم خمسة نقاط حتى تنتهى بعدد مسموح لها ، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكرر 3 سوابق تلغى الرخصة سنة كاملة و يتم تطبيق تلك التجربة فى جميع الدول

وأوضح المصدر، أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة، أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، وذلك للحد من عمليات التزوير التى نراها بشكل متكرر فى السيارات وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه الى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة كما سيتم وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب فى مراكز معتمدة من جانب الدولة و بشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية.

وأكد المصدر، أن هناك مادة بالقانون وضعت لإستخراج ما يسمى بالرخصة المشروطة والمطبقة فى دول العالم وتكون لجميع المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة كان يمنع إعطاءهم رخصة قيادة، نظرا لحالتهم الصحية، وسيتم إعطاؤهم تلك الرخص من داخل وحدات المرور وستكون الرخصة المشروطة داخل نطاق المدينة تلبى احتياجات المواطنين ولا يسمح لها خارج المدينة التى يسكن فيها ولا يسمح السير بها على الطرق السريعة كما يوجد بالقانون مادة تفيد بأنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.

وأوضح المصدر أنه سيتم إعفاء سيارات المعاقين و ذوى الأحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى كما سيتم بمصادرة مركبات الدراجات النارية و التوك توك اثناء تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.


قانون المرور الجديد

شروط التراخيص

القوميسون الطبى

الدراجات البخارية

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