تعرف على خطة جامعة الزقازيق للعام الدراسى الجديد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الانتهاء من الاستعداد للعام الدراسى الجديد، سواءً فى أعمال الصيانة، والتطوير والتجديد فى كافة قطاعاتها، بالإضافة إلى تجهيز المدرجات وأعمال الصيانة بقاعات المحاضرات والمعامل والورش والمكتبات

وأضاف لـ “اليوم السابع”أنه تم توفير كافة الخدمات الطلابية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الطلاب

كما أكد على تنظيم عمليات الدخول بالبوابات الرئيسية للجامعة لتحقيق الانضباط، وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية لبدء عامٍ دراسى جديد يعكس انطباعًا بالجدية والانضباط، ويُوفر مُناخًا مليئًا بالنجاح والتميز.

وكشف شعلان أنه سيتم تفعيل الأنشطة الطلابية على مستوى الكليات ومستوى الجامعة أو بالاشتراك مع الجامعات الأخرى، وإلى ضرورة وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافى والفنى على مستوى الجامعة والذى سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقى بالذوق العام

وتابع، بالإضافة لإسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وذلك استعداداً لأختيار أفضل جامعة مصرية تستعد لاستقبال طلابها للعام الجامعى 2019/2020

وأكد رئيس الجامعة، على انتظام إجراءات الكشف الطبى للطلاب بكل هدوء ونجاح، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، والانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات.

وأشار رئيس الجامعة إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى