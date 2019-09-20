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تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:12 م
تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة تهريب جمركى_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ خلال الــ 24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملة أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت الحملة عن ضبط.

 

ونجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 8 قضايا تهريب، ضبط خلالها " ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – أمتعة شخصية "، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 1,335,393، وضبط 3 قضايا تهريب نقدى، ضبط خلالها " 768,860 " ، بينما تم ضبط 2 قضية فى مجال فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، وتم ضبط "  76 قرص مخدر، 7جرام لمخدر الحشيش ".

 

وتمكنت الحملات من ضبط 48 قضية فى مجال الأمن العام " مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح ، سرقة "، وتم ضبط (1358) فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة ، بينما تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام فى تنفيذ (172) حكم قضائى متنوع، وتم ضبط (4) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات.

تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


حملات امنية

التهرب الجمركى

الأمن العام

المخالفات المرورية

الهجرة غير الشرعية

تنفيذ الأحكام

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