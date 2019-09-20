تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

كتب أحمد يعقوب

تعد التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات من أهم أولويات الموازنة العامة للدولة.

وننشر فى هذا التقرير بالإنفوجراف أولويات موازنة 2019 - 2020 فى مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات، وتشمل الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها.

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، وبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020 يوم 1 يوليو 2019.