سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:45 ص
تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة انفوجراف يوضح موازنة المواطن
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات من أهم أولويات الموازنة العامة للدولة.
 
 
وننشر فى هذا التقرير بالإنفوجراف أولويات موازنة 2019 - 2020 فى مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات، وتشمل الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها.
 
 
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، وبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020 يوم 1 يوليو 2019.
 
6d81c6cb-b327-4c1e-83d1-bb5f63d26d50
6d81c6cb-b327-4c1e-83d1-bb5f63d26d50

395e98cd-2562-41a2-a0da-6bfc7c69caa4
395e98cd-2562-41a2-a0da-6bfc7c69caa4

b4e18588-a313-4495-b1f2-e8470856c24a
b4e18588-a313-4495-b1f2-e8470856c24a

c767acb0-fadc-401c-9150-b2829b967f45
c767acb0-fadc-401c-9150-b2829b967f45

e500dcf5-aff7-4ae0-9eda-84637ce73804
e500dcf5-aff7-4ae0-9eda-84637ce73804
 

أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

الموازنة العامة للدولة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير مالية جنوب السودان: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:28 م

19 مليار جنيه أذون خزانة تطرحها وزارة المالية اليوم

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:00 ص

وزير المالية السودانى: آفاق تعاون كبيرة مع مصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:53 م

وزير مالية السودان: مباحثات مصر مع عبدالله حمدوك ناقشت مشروعات الربط الكهربائى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:57 م

وزير المالية السعودى يفتتح مؤتمر يورومونى 2019 فى دورته الـ14

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:21 م

وزير المالية اللبنانى: نبدأ "قريبا جدا" خطوات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة