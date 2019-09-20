تعرف على آخر قرارات "النيابة" ضد عصابة سرقة التوك توك بالحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة فى جنوب الجيزة التحقيق مع 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه فى الحوامدية، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين.

وتعد جهات التحقيق مذكرة بإحالة المتهمين للمحكمة المختصة تستند فيها إلى أقوالهم فى التحقيقات، التحريات، وأقوال المجنى عليهم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه.

وتوصلت أيضا تحريات رجال المباحث أن المتهمين يستدرجون الضحايا بحجة توصيلهم، ويفتعلون مشاجرة معهم، ثم يستولون على التوك توك بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.