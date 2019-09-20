ترامب يصف محادثة مسربة له مع أحد الزعماء بأنها "ملائمة تماما"

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن شكوى شخص كشف عن محادثة للرئيس مع أحد الزعماء الأجانب إنما تتعلق "بحوار له ملائم تماما".

وقال ترامب إنه لا يعرف من هو هذا الشخص أو طبيعة المزاعم لكنه أوضح أن كل أحاديثه مع الزعماء الأجانب تكون دائما ملائمة.

وأضاف الرئيس الأمريكى "إنه كاشف أسرار ينتمى لحزب ...هذا مجرد عمل تجسس سياسى آخر. هذا كل ما فى الأمر".

وتواجه إدارة ترامب أزمة مع قيادات مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون بشأن شكوى تعود للثانى عشر من أغسطس داخل أوساط المخابرات تردد أنها ترتبط بمحادثات لترامب مع زعيم أجنبي.

وخلصت لجنة رقابية بالمخابرات، إلى أنها صحيحة وترتبط بمسألة عاجلة وينبغى عرضها على قيادات الكونجرس عبر عملية يجيزها القانون الأمريكي.