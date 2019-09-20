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ترامب يصف البلاغ المقدم ضده والمتورط فيه أوكرانيا بـ"السخيف"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:00 م
ترامب يصف البلاغ المقدم ضده والمتورط فيه أوكرانيا بـ"السخيف" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أهمية بلاغ قُدم ضده لاستخدامه الأموال والنفوذ الأمريكية بغرض استغلال أوكرانيا لمراقبة منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن.

ووصف ترامب - فى تصريحات أدلى بها فى "المكتب البيضاوي" بالبيت الأبيض اليوم الجمعة - الأمر بـ"السخيف" وأن البلاغ متحيز.

وبسؤاله عما إذا كان قد ناقش مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، أمر يتعلق ببايدن، قال ترامب "لا يهم ما ناقشته"، ملوحًا بالقول إنه يجب أن يُلقى نظرة على بايدن.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعرف هوية الشخص الذى قدم البلاغ، وأنه قد سمع أنه مجرد شخص متحيز، وأن ذلك يعنى أنه يتبع لحزب آخر.

وبسؤاله عن تأكيده على ما إذا كانت المحادثة المشار إليها فى البلاغ هى المكالمة الهاتفية التى أجراها خلال شهر يوليو الماضى مع الرئيس الأوركراني، قال ترامب "أنا حقا لا أعرف"، مشددًا على أن محادثاته التى يجريها مع الزعماء الأجانب تكون دائمًا ملائمة.

 


ترامب

أوكرانيا

أمريكا

أخبار أمريكا

البيت الأبيض

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