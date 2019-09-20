تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 26 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.