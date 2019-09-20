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تحرير 67 مخالفة تموينية فى المنوفية.. وضبط طن دقيق مدعم و900 كجم سكر بالمنيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:56 ص
تحرير 67 مخالفة تموينية فى المنوفية.. وضبط طن دقيق مدعم و900 كجم سكر بالمنيا حمله تموينيه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديريتا التموين بالمنوفية والمنيا، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

ففى المنوفية، أسفرت الحملة عن تحرير 67قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 27محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 23محضر لاصحاب المستودعات،17محضر لأصحاب المحلات بالمحافظة.

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين،  تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم تحرير 1857مخالفة تموينية خلال النصف الأول من شهر ستمبر من العام  الحالى 2019 وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد  وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه .

وفى المنيا، واصلت مديرية التموين جهودها في ضبط ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 28 مخالفة للمخابز البلدية، منها 9 مخالفات لنقص الوزن، و 3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج، و13 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 24 مخالفه في مجال متابعة ومراقبة الأسواق منها، 9 مخالفات لمنتجات مجهولة المصدر، مخالفة لعدم وجود شهادة صحية، 13 مخالفة للتلاعب بالمقررات التموينية.

وأضاف أنه تم ضبط طن دقيق بلدي مدعم، و900 كجم سكر قبل بيعهم في السوق السوداء, وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.

 

 

 


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