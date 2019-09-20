تحرير 1251مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى ، مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1251 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 494مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و55مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و141 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو27 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير29 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 21 مخالفة بيئة و 107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 27 مخالفة خط السير و17 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 13 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 28 دراجة نارية و "توك توك " بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 51مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و21 مخالفة إزالة فاميه وتحرير41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و56 مخالفة مواقف عشوائية و16 مخالفة طمس لوحات معدنية و41 مخالفة تحميل ركاب بالأجر ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.