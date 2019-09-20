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تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".. مجموعة فتيات تدشن ماراثون للدرجات بالزقازيق

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:25 م
تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".. مجموعة فتيات تدشن ماراثون للدرجات بالزقازيق جانب من ماراثون الدراجات
الشرقية - إيمان مهنى

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نظمت مجموعة من الفتيات بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية الذى يعد من أولى المشاركات النسائية الفردية لمثل هذه الرياضة، ذلك استجابة للمبادرة الحكومية لنشر الرياضة بين الشباب، وجعلها أسلوب للحياة.

وانطلق الماراثون، بداية من أمام محطة قطار الزقازيق، حول المدينة لأكثر من ساعة ثم العودة إلى نقطة البداية، ذلك بمشاركة عدد من الفتيات من أعمار مختلفة، واحدة تسابق الأخرى .

وأكدت كابتن نشوه البندارى مدربة فتنس وزومبا، منظمة الماراثون، أنها بدأت بهذه الرياضة كل جمعة بمفردها، موضحة: الفكرة لاقت تجاوبا من قبل الفتيات، والذين تابعونى عبر الفيس بوك، واللاتى طالبن المشاركة بالفعل والأعداد تتزايد كل جمعة.

وأضافت لـ "اليوم السابع"، أن الهدف من الماراثون هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب وبالأخص الدراجات، لافتة إلى أن الاتجاه لاستخدمها كبديل للمواصلات هى فكرة جيدة لأنها وسيلة موفرة من الناحية المادية كما أنها تناسب الفتيات بالجامعات اللاتى قد يتعرضن لزحام ومضايقات فى المواصلات العامة، لافتة إلى أنه من شروط الاشتراك فى الماراثون هو ارتداء أطقم رياضة مناسبة لكى تكون المشاركة بمثابة "قدوة حسن"، لكل من يشاهدنا بالشوارع ولنشر فكرة استخدام الدراجات بين الجنسين.

وأكدت شيماء الضوى، إحدى المشاركات، أن ممارستها لرياضة الدراجات تعطيها طاقة إيجابية، طول الأسبوع، داعية الفتيات لضرورة ممارسة الرياضية واستخدم الدراجة كبديل للمواصلات .

 

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون

 

ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات

 

ماراثون دراجات نسائي
ماراثون دراجات نسائي

 

ماراثون دراجات
ماراثون دراجات

 


الشرقيه

اخبار الشرقية

ماراثون درجات بالشرقية

سباق دراجات

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