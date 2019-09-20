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تجدد التراشق اللفظى بين رئيس الوزراء الإيطالى وماتيو سالفينى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:24 م
تجدد التراشق اللفظى بين رئيس الوزراء الإيطالى وماتيو سالفينى زعيم حزب الرابطة الإيطالى ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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تجدد التراشق اللفظى بين رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبى كونتى ، ووزير الداخلية السابق، و زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفينى، الذى فجر أزمة سياسية فى شهر أغسطس الماضى بإعلانه سحب الثقة عن حكومة كونتى الأولى وانهيار الائتلاف الحكومى بين حزبه مع حركة خمس نجوم.

وقال كونتى ، فى مقابلة خلال ندوة سياسية أمس الخميس إن رفضه العودة فى حكومة تحالف مع حزب الرابطة سيكون قائماً إلى "ما لانهاية"، وذلك ردا على سؤال حول موقفه بعد أن ألمح سالفينى بالتراجع عن سحب الثقة بعد ظهور بوادر تحالف جديد بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطى.

وقالت وكالة "آكى" الإيطالية إن سالفينى أوضح فى حديث مباشر مع أنصاره عبر "فيسبوك" : "يسألنى الكثيرون عن كونتى. أنا أعرف واحترم أنطونيو كونتى (مدرب إنتر ميلان لكرة القدم). لا أعرف أى كونتى آخر يستحق التقدير".

 

 


ايطاليا

الحكومة الايطالية

سالفينى

الائتلاف الحكومى

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