بوتين يشهد مناورات "سينتر-2019" العسكرية بمشاركة 8 دول

موسكو /أ ش أ/

شهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره القرغيزستانى سورونباى جينبيكوف، اليوم الجمعة، المرحلة النشطة من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "سينتر-2019".

وتجرى المناورات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فى ميدان تدريب "دونغوز" بالقرب من مدينة أورينبورج، بحضور كل من وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويغو، ونائبه يونس بك يفكوروف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليرى غيراسيموف.

وينفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى "سينتير–2019" فى الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر 2019 فى 6 ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة، وفى ميدانى تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، وفى مياه بحر قزوين، بالإضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير شرعية ستنفذ فى ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

ويشارك فى المناورات حوالى 128 ألف عسكرى من 8 دول (روسيا، الصين، باكستان، قرغيزستان، الهند، كازاخستان، طاجيكستان وأوزبكستان)، وأكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية، وحوالى 600 طائرة، وما يصل إلى 15 سفينة حربية.