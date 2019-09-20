برنامج الغذاء العالمى: الوصول بالمساعدات الغذائية لأكثر من 12 مليون محتاج باليمن

جنيف /أ ش أ/

قال هيرفيه فيرهوسل، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى، إن الأرقام الجديدة لدورة توزيع المساعدات الغذائية فى اليمن لشهر أغسطس تشير إلى تحقيق مستوى قياسى يعد الأعلى على الإطلاق، موضحا أن البرنامج الأممى تمكن من الوصول بمساعداته الغذائية إلى نحو 12.4 مليون محتاج فى اليمن.

وأضاف المتحدث أن مهمة استيراد وتخزين الطعام من أجل مساعدة أكثر من 12 مليون شخص شهريا فى منطقة حرب معقدة كانت مهمة لوجستية كبرى، مؤكدا أن للحفاظ على تدفق مستمر للغذاء فى اليمن فإن إعاقة وصول الغذاء سوف تقوض من هذه القدرة للبرنامج فى نفس الوقت الذى يمثل دعم المانحين أمرا بالغ الأهمية.

وقال فيرهوسل أن البرنامج يحتاج إلى 600 مليون دولار لضمان المساعدة الغذائية دون انقطاع لليمنيين المحتاجين للأشهر الستة المقبلة حتى فبراير 2020، ولفت إلى أنه بدون مزيد من التمويل فلن يكون أمام برنامج الغذاء خيار سوى تخفيض الحصص الغذائية للأسر، اعتبارا من شهر أكتوبر.