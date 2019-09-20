بدء أعمال البناء بمشروع "باديا".. و"بالم هيلز" توقع شراكة مع "JBI" الألمانية للإشراف على تنفيذ المدينة

"باديا" تنفرد بجائزة “Iconic Award" لعام 2019 كأفضل مدينة سكنية مستدامة تحافظ على الوعي البيئي

ياسين منصور: الشراكة مع "JBI" تؤكد ريادة بالم هيلز محليا وإقليميا. وباديا تعتبر ثورة في مفهوم مدن الجيل الرابع

في خطوة جديدة تتوج قصة نجاحها في قطاع التطوير العمراني، بدأت شركة "بالم هيلز للتعمير" أعمال البناء في مشروع "باديا"، وذلك عقب توقيع عقد شراكة مع شركة "Julius Berger International (JBI)" الألمانية للإشراف على تنفيذ أعمال البناء في المشروع.

كما حصل مشروع "باديا" على جائزة "Iconic Award" لعام 2019 من قبل المجلس الألماني للتصميم للمشروعات السكنية المستدامة التي تحافظ في تصميمها على مفاهيم الوعي البيئي.

ومن المقرر أن تتسلم شركة Albert Speer and Partner (AS+P) الألمانية المشرفة على تخطيط مشروع "باديا" جائزة "Iconic Award" يوم 7 أكتوبر 2019 في معرض "Expo Real" بمدينة ميونخ بألمانيا والذي يعد أكبر معرض عقاري تجاري بأوروبا، حيث يعكس حصول مشروع "باديا" على جائزة "Iconic Award” تأثيره الثوري على مفهوم التصميمات الحضرية، والذي تفردت به "باديا" لتحسم المنافسة الدولية على الجائزة.

وجاء الإعلان عن بدء أعمال الإنشاءات والحصول على الجائزة المرموقة خلال كلمة السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة "بالم هيلز"، في الاحتفالية التي نظمتها الشركة في صالة عرض "باديا" بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة الحصول على الجائزة وبدء أعمال البناء في المشروع وتوقيع عقد الشراكة مع الشركة الألمانية المشرفة على التنفيذ، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يواكيم شاريس، الرئيس التنفيذي لشركة“Albert Speer and Partner” وكارستن هينسل، الرئيس التنفيذي لشركة" Julius Berger International (JBI)" وأكيم بيكر، مدير المشروع من "JBI".

وقال ياسين منصور رئيس التنفيذي بشركة بالم هيلز "أنا فخور للغاية بأن المجهود التي بذلناها مع شركائنا المخططين الرئيسيين المشهورين عالمياً AS + P ، تم الاعتراف به رسمياً من قبل المجلس الألماني للتصميم بإحدى جوائزهم العالمية. والآن أنا اشعر بسعادة بالغة وحماس شديد أن الحلم بدأ أخيرًا أن يصبح حقيقة ملموسة مع بدء تنفيذ عمليات الانشاءات في الموقع. من خلال الشراكة مع Julius Berger International (JBI) شركة إدارة الإنشاءات الرائدة، يمكنني أن أؤكد بثقة وعدنا لسكان باديا بتقديم أعلى مستويات الجودة في البناء من خلال كافة الإمكانيات والأدوات المتقدمة في مجال تكنولوجيا البناء لإقامة أفضل تجمع سكنى للمدينة الإبداعية في مصر. “Creative City”

وأشاد المجلس الألماني للتصميم بمشروع "باديا"، حيث أكد أن المفهوم الطموح للمدينة والذي يتمثل في مدينة منعدمة الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلا توفر المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة مثل المنتزهات والحارات المخصصة للمشي وركوب الدراجات لتمثل مستوى متفرد من الحياة المعيشية التي تحافظ على الموارد وتساهم في توفير مناخ حضري أفضل.

وأضاف المجلس الألماني للتصميم أن مدينة "باديا" تحد بخصائصها المعيشية المتفردة من الآثار السلبية للتوسع العمراني في الوقت الذي تنمو فيه المدن بسرعة كبيرة مع كل المساوئ المرتبطة بها مثل صعوبات حركة المرور، وتراجع عدد الوحدات السكنية بالتزامن مع النمو السكاني المطرد وتلوث الهواء، لتمثل "باديا" أفضل مشروع مخطط على نحو مستدام.

وتعتبر "باديا" أول مشروع تطوير عمراني يقع في محور استراتيجي بقلب مدينة السادس من أكتوبر على مساحة تمتد عبر 12.6 مليون متر مربع، كما يعتبر المشروع نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع ضخم للتطوير العمراني، حيث تعد مدينة "باديا" مدينة ذكية ومتصلة وفعالة تخضع لأعلى معايير التخطيط والتصميم والبناء والتشغيل.

ويتضمن مشروع "باديا" 6 أحياء سكنية مستقلة يعمل كل حي منها بشكل مستقل بكافة خدماته وتتصل الأحياء بشبكات من المساحات خضراء وشارع رئيسي، بالإضافة إلى شبكات طرق متعددة.

ويضم مركز مدينة "باديا" جامعة دولية ونادي رياضي ومول تجاري ومساحات خضراء طبيعية.

وتطبق مدينة "باديا" المفاهيم المستدامة لتحسين نوعية المعيشة وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد وفقا للأهداف المستدامة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، من بينها خفض استهلاك المياه والطاقة وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 30%، كما تهدف لخفض تكاليف المعيشة التشغيلية بنسبة 20%.

وتبلغ محفظة مشروعات بالم هيلز 29 مشروعا موزعا بين القاهرة الكبرى والبحر الأحمر، حيث تحرص"بالم هيلز للتعمير" في تنفيذ مشروعاتها على تطبيق معايير صارمة من التطوير والفخامة والأمان.