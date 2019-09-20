بائع يشرع فى قتل عامل بسيخ حديدى بسبب بناء سلم بشبين القناطر

القليوبية-فريق المحافظات

شرع بائع فى قتل عامل، فى مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على بناء سلم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر من الأهالى، بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية العطارة دائرة المركز.

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تبين حدوثها بين طرف أول "عبدالنبى ف س" 45 عاما عامل مصاب جرح قطعى عميق بالوجه، وتم نقله لمستشفى المطرية، ولا يمكن استجوابه، طرف ثان "طارق م ل" 37 عاما بائع خضار ، وذلك أثناء قيام الأول ببناء سلم أمام منزله وحال قيام الثانى بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثا إصابته.

بسؤال والد المصاب "فايز ا ع" 73 عاما فلاح أيد ما أسفر عنه الفحص، واتهم الطرف الثانى بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم ضبط القطعة الحديدية المستخدمة فى الواقعة "سيخ حديد" وتم التحفظ عليه.