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انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:13 م
انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة انقطاع المياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 6 مناطق بالمحافظة وهى "تقسيم النصر للسيارات بوادى حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملاء بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10 صباح غد السبت وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادى حوف.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


انقطاع المياه

محافظه القاهره

شركه مياه القاهره

تحويل الخطوط

اليوم السابع بلس

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