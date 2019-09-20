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انتخاب رئيس مصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولى "إياتا"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:36 م
انتخاب رئيس مصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولى "إياتا" الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران
كتبت رحاب نبيل

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انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي، الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، وذلك تقديرا لمكانة مصر و مصرللطيران في صناعة النقل الجوى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة رقم 85 للاتحاد العربى للنقل الجوى الذى تم انعقاده  فى تونس أمس الخميس.
 
وتختص لجنة الترشيحات بالأياتا  باختيار المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس المحافظين وتقييم الأداء الجيد لهم واسهاماتهم فى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ،وتقوم اللجنة بعرض اختيارتها على الجمعية العامة للاياتا التى تنعقد كل عام لاتخاذ القرار .
 
وأعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بثقة اعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وانتخابه عضوا بلجنة الترشيحات في اكبر اتحاد دولي لشركات الطيران حول العالم IATA .
 
وتناولت أجندة إجتماع الإتحاد العربي للنقل الجوي بعض القضايا الاستراتيجية التى تتعلق بصناعة النقل الجوى وتأثيرها على الصناعة فى المنطقة العربية ومن اهمها قضية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الاوروبى ، ارتفاع اسعار الوقود واصدار الاتحاد الاوروبى لعدد من التشريعات والقرارات التى تتعلق بالمنافسة بين شركات الطيران وحقوق المسافرين والضرائب التى يتم فرضها من قبل بعض المطارات الدولية مثل رسوم المغادرة او رسوم استخدام المطارات.
 
كما تناولت الأجندة أيضا مناقشة النظام العالمى لمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية (Corsia) والتأكيد على كل شركات الطيران بالالتزام بتقديم خطط الانبعاثات الخاصة بهم لسلطات الطيران ، ومطالبة الايكاو بالتصدى لاى اجراءات احادية الجانب التى يتم اتخاذها من قبل بعض الدول مثل فرض رسوم التى تتعلق بالبيئة او بالضوضاء مما يزيد من الاعباءالمادية على شركات الطيران العربية بجانب التزامها بتطبيق الCorsia.
 
كما تم مناقشة المستجدات التى تتعلق بالمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد فى مجالات الصيانة والاعمال الفنية ، الوقود ، الخدمات الارضية والامن والسلامة .
 
وفي ختام الاجتماع وافق اعضاء اللجنة التنفيذية على بعض القرارات المقترحة ليتم اصدارها فى الجمعية العامة رقم 52 للإتحاد ، والتى سيتم انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة الكويت، فيما تتعلق بالسياسات الجوية والبيئة والميزانية والموازنة الخاصة بالاتحاد وبمركز التدريب الاقليمى التابع للاتحاد .
 
 

مصر للطيران

اتحاد النقل الجوي

الاياتا

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