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اليمن تبحث التعاون والعمل المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:24 م
اليمن تبحث التعاون والعمل المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر محمد عسكر - وزير حقوق الإنسان اليمنى
عدن - جنيف (أ ش أ)

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بحث محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف جيل كاربونير، ونائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط كريستيان كاردون مجالات التعاون والعمل المشترك بين الوزارة واللجنة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدداً من القضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان فى اليمن، ومجالات التعاون والعمل المشترك بين الوزارة واللجنة الدولية.

وأشاد وزير حقوق الإنسان بالجهود التى تقوم بها اللجنة فى اليمن، مؤكداً حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون المشترك مع البعثة فى اليمن، مثمناً دور اللجنة فى دعم وعلاج المصابين جراء الحرب التى شنتها مليشيات الحوثى الارهابية المدعومة من ايران، وحثهم على زيارة المعتقلين والمختطفين فى سجون المليشيات الحوثية.

واطلع الوزير عسكر المسئولين فى اللجنة على تطورات الوضع الانسانى فى اليمن فى ظل استمرار الحرب التى تشنها مليشيات الحوثى والجهود التى تقوم بها وزارة حقوق الإنسان من خلال توعية المجتمع ، مؤكدا بأن الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان ستعمل على تذليل أى عقبات تعترض العمل الإنسانى وتوفير كافة الظروف الملائمة لعمل بعثة اللجنة فى اليمن ، مشيراً الى أن العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولوية بالنسبة للوزارة.

بدوره أشار نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن اللجنة ستنفذ أنشطتها فى اليمن وأنها بصدد توسيع وتطوير التعاون المشترك مع وزارة حقوق الانسان خلال المرحلة المقبلة ليشمل ملفى الاحتجاز ومصلحة السجون وبناء القدرات فى القانون الدولى الانساني، مؤكدا حرص اللجنة على العمل فى اليمن بهذه الظروف الاستثنائية التى تعيشها.

 

 

 


اليمن

الصليب الاحمر

محمد عسكر

وزارة حقوق الانسان

حقوق الانسان

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