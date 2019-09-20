سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التقرير الفنى لسيارة ميكروباص انقلبت أعلى محور "صفط اللبن"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:14 م
النيابة تطلب التقرير الفنى لسيارة ميكروباص انقلبت أعلى محور "صفط اللبن" سقوط سيارة أعلى محور "صفط اللبن" - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير المهندس الفنى المشكل لفحص السياراة التى انقلبت أعلى محور صفط اللبن، للوقوف على ظروف وملابسات الحاث، وطلبت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة، أن سيارة "ميكروباص" كانت تقل عدد من المواطنين، أنقلبت أعلى محور صفط اللبن بسبب السرعة الزائدة وعدم قدرة سائق السيارة السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم للمستشفيات القريبة لعلاجهم.
 
وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتمركز رجال المرور بمحيط الحادث لتنظيم حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى اعلى محور صفط اللبن، وتم الدفع بالاوناش المرورية لرفع حطام الحادث.
 

حادث مرورى

اوناش المرور

صفط اللبن

المرور

سيارة ميكروباص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة