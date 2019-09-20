النيابة تطلب التقرير الفنى لسيارة ميكروباص انقلبت أعلى محور "صفط اللبن"

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير المهندس الفنى المشكل لفحص السياراة التى انقلبت أعلى محور صفط اللبن، للوقوف على ظروف وملابسات الحاث، وطلبت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة، أن سيارة "ميكروباص" كانت تقل عدد من المواطنين، أنقلبت أعلى محور صفط اللبن بسبب السرعة الزائدة وعدم قدرة سائق السيارة السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم للمستشفيات القريبة لعلاجهم.

وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتمركز رجال المرور بمحيط الحادث لتنظيم حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى اعلى محور صفط اللبن، وتم الدفع بالاوناش المرورية لرفع حطام الحادث.