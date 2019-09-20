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النيابة تطالب المعمل الكيماوى بفحص عينة حشيش تم ضبطها لدى عاطلين بالمقطم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:48 م
النيابة تطالب المعمل الكيماوى بفحص عينة حشيش تم ضبطها لدى عاطلين بالمقطم حشيش-أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة ، بفحص عينة من كيلو حشيش تم ضبطها بحوزة عاطلين قبل بيعه على عملائهم فى منطقة المقطم، وإعداد تقرير عنها. 
 
كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم وبحوزتهما (كيلو جرام حشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية ملك أحدهم).       
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
 
 

مباحث القاهرة

الاتجار بالمخدرات

المقطم

مواد مخدرة

حشيش

تجارة مخدرات

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