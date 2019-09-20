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النيابة تستعجل تقرير المعمل عن كيلو حشيش ضبط بحوزة عاطل فى المرج

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:50 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل عن كيلو حشيش ضبط بحوزة عاطل فى المرج مخدر الحشيش_أرشيفية

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استعجلت نيابة المرج، بحبس تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل لحيازته كيلو حشيش قبل ترويجها فى المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1,260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


حبس عاطل

مسجل خطر

مواد مخدرة

كيلو حشيش

قسم المرج

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