النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى المرج

أمرت نيابة المرج ،بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة ،وذلك لكشف سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، دون إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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