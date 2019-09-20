النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى المرج

أمرت نيابة المرج ،بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة ،وذلك لكشف سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، دون إصابات.