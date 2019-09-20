المضاربة والتداولات السرية تكبد ميتسوبيشى 320 مليون دولار.. اعرف القصة

كتبت : نهال طارق

قالت شركة ميتسوبيشي اليابانية ، إن شركةrouge oil التابعة لها خسرت حوالي 320 مليون دولار، بعد قيام موظف في سنغافورة بالمضاربة في تداولات سرية غير مصرح بها ثم خسر أموالًا مع انخفاض أسعار النفط الخام.

وأعلنت متسوبيشي يوم الجمعة كما جاء في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أنها طردت الموظف يوم الأربعاء وتقدمت بشكوى ضده للجهات المختصة في سنغافورة أمس.

كما صرحت الشركة في بيان لها أنها تقدر خطورة ما حدث وستعمل على مضاعفة جهودها لمنع تكراره، موضحة أن الموظف المسئول عن تجارة النفط الخام مع الصين تلاعب بالبيانات في نظام إدارة المخاطر بالوحدة.

كانت أسعار النفط متقلبة هذا العام ، حيث وصل سعر البرميل لخام برنت أعلى من 75 دولار في أبريل ، وتراجعت إلى اقل من 60 دولار في أوائل أغسطس.

قام تاجر في سنغافورة ، بإسقاط Barings PLC ، أقدم بنك تجاري في بريطانيا ، بسبب رهانات غير مصرح بها في سوق الأسهم في طوكيو، في السنوات الأخيرة، تسببت حوادث مماثلة في أوروبا في خسائر فادحة .

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن خسائر شركة ميتسوبيشي لا تذكر مقارنةً بتلك التي واجهتها منافستها، سوميتومو بسبب فضيحة تجارة النحاس في التسعينيات. وألقت شركة سوميتومو باللوم على تاجر في خسارة 2.6 مليار دولار الذي تمت ادانته لاحقًا في طوكيو بالاحتيال والتزوير.

وتعد ميتسوبيشي أكبر شركات التجارة العامة في اليابان حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 39 مليار دولار ، و تتنوع اهتماماتها التجارية على نطاق واسع ، بما في ذلك الطاقة والمعادن والآلات والمواد الكيميائية.

وتلعب ميتسوبيشي وغيرها من الشركات التجارية اليابانية دورًا كبيرًا في اقتصاد البلاد ، تعد ميتسوبيشي، مستثمرًا كبيرًا في عمليات تطوير النفط والغاز هي الشركة الأساسية لمجموعة تجارية تم تفكيكها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل سلطات الاحتلال الأمريكية. كما تمتلك حصة أغلبية في واحدة من أكبر سلاسل المتاجر اليابانية وحصة أصغر في شركة ميتسوبيشي موتورز.