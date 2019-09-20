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المجتمع المدنى فى السودان يحتفل غدا باليوم العالمى السلام

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:10 م
المجتمع المدنى فى السودان يحتفل غدا باليوم العالمى السلام عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ

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أكد تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى فى السودان (جيموسات)، اكتمال الترتيبات للاحتفال باليوم العالمى للسلام، تحت شعار "سلام محبة وتسامح"، بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية.

وقال رئيس التجمع المكلف المهندس نادر عبد القادر، يوم الجمعة، إن احتفال التجمع باليوم العالمى للسلام سيشهد حضور وزراء ومسئولين، مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتى وقيادة البلاد تُعطى السلام أولوية قصوى.

ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية حددت الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، لتحقيق السلام، باعتبار أن السلام يوفر الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة، فى كافة مناطق السودان.

وأضاف أن الاحتفال سيركز على الشعار العالمى لهذا اليوم، والذى يدعو إلى العمل المناخى من أجل السلام، وسيسلط الضوء على أهمية مكافحة تغير المناخ، بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه فى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن تغير المناخ يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤدى إلى كوارث طبيعية، ونزوح أعداد كبيرة فى حالات النزاع، وأن الملايين يضطرون إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان فى أماكن أخرى.

 


المجتمع المدنى فى السودان

أخبار السودان

السودان

اليوم العالمى السلام

الخرطوم

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