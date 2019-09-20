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الكهرباء: 16 ألفًا و320 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:29 م
الكهرباء: 16 ألفًا و320 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الخميس 29 ألف ميجا وات، وأنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الجمعة 28 ألف 800 ميجا وات.

وتوقعت الوزارة، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الجمعة قدرها 16 ألف 320 ميجاوات، مشيرة إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن عن أنه تم عمل محطات وخطوط جديدة منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019 بلغت 53 مليار جنيه ، وأوضح حمزة أنه تم إنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألف 750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة فقط، مؤكدًا أنه من بين المشروعات المستقبلية للشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خطوط نقل "خط الساحل الشمالى-العوينات- الساحل الجنوبي الشرقى".

كما أنه جارى الانتهاء من 6 مراكز التحكم القومى بتكلفة 5 مليارات 400 مليون جنيه ، لافتا إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليار 300 مليون.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصعيد

نقل الكهرباء

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