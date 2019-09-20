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الكشف على 19 ألف طالب بجامعة الزقازيق فى حملة "100 مليون صحة"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:00 ص
الكشف على 19 ألف طالب بجامعة الزقازيق فى حملة "100 مليون صحة" 100 مليون صحة - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، إنه قام بالمرور على الفرق الثابتة للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى "حملة 100 مليون صحة" بمستشفى الطلبة بالجامعة لمتابعة العمل للفرق الطبية، وإجراء المسح الطبى لطلبة الفرقة الأولى بالجامعة، وذلك بعد بلوغهم سن 18 سنة وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. 

وأضاف لـ "اليوم السابع" أنه تم فحص 19202 طالب وطالبة جامعى من خلال 6 فرق طبية بالمستشفى الجامعى، وكلية التجارة، وكلية الطب البيطرى، وتم تحويل 25 حالة لمستشفى الأحرار التعليمى حتى الآن لإجراء تحليل الحمض النووى (PCR) كفحص تأكيدى بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34800 طالب وطالبة، وأوضح عميد كلية الطب أن العمل يستمر بالجامعة حتى يوم 17/ 10/ 2019.

والجدير بالذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بدأت بمحافظة الشرقية فى أول مارس 2019 ولمدة شهرين ونظراً للإقبال المتزايد وجهت وزارة الصحة والسكان بإستمرار الفحص والذى بلغ عدده 3776480 مواطن فى مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مروراً بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.

 


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