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القوات الأمنية العراقية تعثر على سلاح لتنظيم داعش جنوب القائم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:05 م
القوات الأمنية العراقية تعثر على سلاح لتنظيم داعش جنوب القائم العثور على سلاح وعتاد ومتفجرات لتنظيم داعش جنوب القائم
كتب : أحمد جمعة

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عثرت القوات الأمنية العراقية، على سلاح وعتاد ومتفجرات لتنظيم داعش الإرهابى بعملية أمنية جنوب قضاء القائم غربى العراق.

وقالت القوات الأمنية العراقية فى بيان صحفى، الجمعة، إن قوة مشتركة من حشد محافظة الأنبار متمثلة بـ (فوج حشد الغربية الأول، وفوج أعالي الفرات الأول)، والجيش وجهاز المخابرات لغرض البحث والتفتيش فى جنوب قضاء القائم 100كم فى الصحراء تم العثور على مضافات للدواعش فى منطقة الوزية وأسلحة.

وأضاف، أن العملية أسفرت عن العثور على عدد من الصواريخ، وسلاح مختلف الأنواع وعتاد وعبوات ناسفة.


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