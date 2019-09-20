القبض على 3 عاطلين سرقوا صاحب محل بعد تهديده بسلاح أبيض بمصر القديمة

نجح رجال بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 3 عاطلين سرقوا صاحب محل بالإكراه بعد تهديده بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، بأن "ضياء. ب، ع" 21 سنة صاحب محل ملابس، اثناء سيره بشارع مقابر النخال بدائرة القسم، فوجئ 3 أشخاص ( أدلي بأوصافهم التقريبية ) قاموا بتهديده بسلاح ابيض " مطواة " كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيه ، جهاز باور بنك كرهاً عنه ولاذوا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين وتم القبض عليهم وهم" محمد، ر، أ" 21 سنة عاطل و"ضياء، ج، د" 19 سنة عاطل و"عبد الفتاح، ن، ع"16 سنة عاطل وجميعهم متهمين فى قضايا سابقة، وباعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات ، وكذا سلاح أبيض " مطواة " المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وجارى تحرير المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة ، وجارى تطوير مناقشتهم وعما ارتكباه من حوادث أخرى.