سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على 3 أشقاء هاربين من أحكام جنائية بالقناطر الخيرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:44 ص
القبض على 3 أشقاء هاربين من أحكام جنائية بالقناطر الخيرية قوات امن - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 اشقاء هاربين من تنفيذ احكام جنائية بالسجن خلال إختبائهم بمنزل خالهم بمحافظة الجيزة وبحوزتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية مفادها تواجد المحكوم عليهم كل من أحمد ب ح عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 جنايات " شروع فى قتل ومخدرت واستعمال قسوة بإجمالى أحكام 3 أحكام مؤبد و24 سنة سجن وشقيقه "محسن ب ح" عامل المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 جنايات "شروع فى قتل وسرقة ومخدرات" بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشقيقهما "محمد ب ح" عاطل المطلوب التنفيذ عليه فى جناية "مخدرات" وأخرى جنحة "ضرب" بإجمالى أحكام7 سنوات سجن مختبئين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة لدى خالهم رمضان م بائع متجول.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مسكن الأخير تنسيقا وقطاعى الأمن العام والجيزه أمكن ضبط المتهمين وجرى بارشادهم تم ضبط الآتى الأول والثانى بحوزتهما 2 سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مطموستان الأرقام بخزينتهما وعدد 25 طلقة من ذات العيار والثالث بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 وعدد 4 طلقات من ذات العيار .

 

كما أمكن ضبط سلاح نارى طبنجة ماركة فورميولا تركى الصنع عيار 9 مم بخزينتها عدد 8 طلقة من ذات العيار بحوزة خال المتهمين المذكور.

 

وبمواجهتهم أقروا بالأحكام الصادرة ضدهم وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع وحماية نشاطهم الإجرامى .

 

 


نشاط اجرامى

مديرية امن القليوبية

اسلحة نارية

القناطر الخيرية

القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة