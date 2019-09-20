القبض على 3 أشقاء هاربين من أحكام جنائية بالقناطر الخيرية

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 اشقاء هاربين من تنفيذ احكام جنائية بالسجن خلال إختبائهم بمنزل خالهم بمحافظة الجيزة وبحوزتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية مفادها تواجد المحكوم عليهم كل من أحمد ب ح عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 جنايات " شروع فى قتل ومخدرت واستعمال قسوة بإجمالى أحكام 3 أحكام مؤبد و24 سنة سجن وشقيقه "محسن ب ح" عامل المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 جنايات "شروع فى قتل وسرقة ومخدرات" بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشقيقهما "محمد ب ح" عاطل المطلوب التنفيذ عليه فى جناية "مخدرات" وأخرى جنحة "ضرب" بإجمالى أحكام7 سنوات سجن مختبئين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة لدى خالهم رمضان م بائع متجول.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مسكن الأخير تنسيقا وقطاعى الأمن العام والجيزه أمكن ضبط المتهمين وجرى بارشادهم تم ضبط الآتى الأول والثانى بحوزتهما 2 سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مطموستان الأرقام بخزينتهما وعدد 25 طلقة من ذات العيار والثالث بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 وعدد 4 طلقات من ذات العيار .

كما أمكن ضبط سلاح نارى طبنجة ماركة فورميولا تركى الصنع عيار 9 مم بخزينتها عدد 8 طلقة من ذات العيار بحوزة خال المتهمين المذكور.

وبمواجهتهم أقروا بالأحكام الصادرة ضدهم وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع وحماية نشاطهم الإجرامى .