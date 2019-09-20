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القبض على عامل يدير مخزنا بداخله أدوية مهربة جمركيا فى المقطم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:12 م
القبض على عامل يدير مخزنا بداخله أدوية مهربة جمركيا فى المقطم أدوية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور الأمن، من القبض على عامل يدير مخزن بداخله أدوية مهربة جمركيا فى المقطم، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات من قسم شرطة المقطم، مفادها أن "محمد، ص،أ" 45 سنة عامل بصيدلية يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة، بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيا، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية،  والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن " بدون ترخيص " كائن بالعقار سكنه وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن ، وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م  بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر. 
 
وبحصرها تبين أنها 6458 عبوة دوائية مستوردة ومهربة جمركيا لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، كما ضبطت 31 علبة ( أقراص ، كبسولات  ) وبلغ مالى 2800 جنيه، والدراجة البخارية رقم ر ف س 1295 ماركة دايون. 
 
وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك  المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي  النيابة العامة.
 
 
 

مباحث القاهرة

مخزن ادوية

المقطم

عقاقير مهربة جمركيا

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