القبض على تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثاني طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار ، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والنقيب اسلام الفولي معاون المباحث من القبض على أخطر التشكيلات العصابية للاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم ثان طنطا والمكون من المدعوة " ز ع م ا " وشهرتها زبيدة 23 سنة بدون عمل مقيمة شارع السد العالي السلخانة القديمة ثان طنطا ، " م إ ب ا " وشهرتة محمد العربي 35 سنة عاطل ومقيم شارع شمس الدين بمنطقة السلخانة التابعة لثان طنطا ، " ع ط أ " 18 سنة مقيم شارع زهران القرشي ، سائق توك توك .

تم ضبطهم وبحوزتهم 30 قطعة حشيش مختلفة الأحجام ومعدة للبيع ، سلاح أبيض " مطواة " ، توك توك بدون ترخيص يستخدمونة في ترويج بضاعتهم الغير مشروعة ، مبلغ مالي ، هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة ، وحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .