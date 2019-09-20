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القبض على تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:27 م
القبض على تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا المتهمين
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثاني طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح خلال حملة أمنية بنطاق القسم .
 
تلقى اللواء محمود حمزة  ، مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار ، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والنقيب اسلام الفولي معاون المباحث من القبض على أخطر التشكيلات العصابية للاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم ثان طنطا والمكون من المدعوة " ز ع م ا  " وشهرتها زبيدة 23 سنة بدون عمل مقيمة شارع السد العالي السلخانة القديمة ثان طنطا ، " م إ ب ا " وشهرتة محمد العربي 35 سنة عاطل ومقيم شارع شمس الدين بمنطقة السلخانة التابعة لثان طنطا ، " ع ط أ " 18 سنة مقيم شارع زهران القرشي ، سائق توك توك .
 
تم ضبطهم وبحوزتهم 30 قطعة حشيش مختلفة الأحجام ومعدة للبيع ، سلاح أبيض " مطواة " ، توك توك بدون ترخيص يستخدمونة في ترويج بضاعتهم الغير مشروعة ، مبلغ مالي ، هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة ، وحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .
 
43877-التشكيل-العصابي-.
 

التشكيل العصابي .
 

مباحث الغربية

تشكيل عصابي

مواد مخدرة

قسم ثان طنطا

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