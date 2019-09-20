القبض على ابن سعد الكتاتنى متورطا بالتجهيز لتظاهرة إخوانية فى 6 أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن ، القبض ضياء محمد سعد الكتاتنى ، ابن القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى ، أمام صالة ألعاب رياضية "جيم" فى مدينة 6 أكتوبر أثناء إعداده لتنظيم تظاهرة اخوانية ، وتم اقتياد المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير محضر بالواقعة