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العراق يدعو الشركات الصينية لإعادة بناء بنيته التحتية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:00 م
العراق يدعو الشركات الصينية لإعادة بناء بنيته التحتية عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الجمعة الشركات الصينية إلى الإسهام والعمل بقوة وفاعلية لنهضة العراق وإعادة بنيته التحتية، متعهدا بتسهيل وتذليل الصعاب.


و قال عبد المهدى - خلال كلمته فى مؤتمر التصنيع العالمى 2019، بمدينة خيفى الصينية، وفقا لقناة "السومرية نيوز"- إن " هناك لجنة مركزية تتولى تأمين ما يناسب هذه الشركات من الظروف والفرص للوصول إلى أعلى مستوى من العمل المشترك بين البلدين .


وكان عبد المهدى قد وصل أمس الخميس إلى مدينة خيفى الصينية للمشاركة بأعمال المؤتمر العالمى للتصنيع، وإلقاء كلمة فى المؤتمر الذى يحضره العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية.

 

 


عادل عبد المهدى

العراق

أخبار العراق

المؤتمر العالمى للتصنيع

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