الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لشاب قتل على يد شقيقه فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

خاطب النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى؛ لسرعة إفادتها بنتائج تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقه فى العياط بسبب خلافات على تقسيم الميراث، لاستكمال التحقيقات فى القضية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن خلافات وقعت بين المجنى عليه وشقيقه "عامل" بسبب الخلاف على تقسيم الميراث، واحتد الخلاف بينهما وتشاجرا، فاعتدى العامل على شقيقه بـ"شومة" وضربة ضربة قوية على رأسه مما أسفر عن إصابته التى أدت إلى وفاته.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس المتهم بقتل شقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، تبين أن عامل اعتدى على شقيقه بعصا خشبية، وسدد له عدة ضربات، مما أسفر عن مقتله.