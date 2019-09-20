"الشرطة موجودة.. لأ مش موجودة".. خناقة بين الجزيرة والشرق على أفضل كذبة

كتبت دينا الحسينى

تمارس قنوات الإخوان لعبة قذرة لتضليل المصريين ونقل صورة غير حقيقية لما يحدث في مصر ، سخرت قنوات أهل الشر ، التي تبث من الخارج إمكانياتها الإليكترونية لإعادتنا إلي الخلف حيث أجواء ما قبل أحداث 2011 ، لتروج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لاسقاط مصر ونشر الفوضي في الشوارع .

علي مدي يومين أعادت قنوات الإرهابية التي تبث من تركيا إذاعة فيديوهات قديمة من أحداث ثورتي 25 يناير ، 30 يونية ، للإدعاء بنزول المصريين إلي الشوارع استجابة للدعوات الخبيثة لمحمد علي ، ومع فشلهم في الحشد أو التأثير علي المصريين الذي أصبحوا اكثر وعياً لمخططات هدم الوطن ، فلجأوا إلي المنافسة فيما بينهم علي ترويج الأكاذيب.

قناة الجزيرة التي بثت أنباء حول أختفاء رجال الشرطة والجيش من ميدان التحرير تحت عنوان " لا وجود للجيش والشرطة .. ميدان التحرير دون تأمين " ، ردت عليها قناة الشرق الإخوانية بفيديو لأحد العناصر التابعين لهم زعم خلالة أنه متواجد بأحد الشوراع الجانبية ، أن هناك تجمعات كبيرة بميدان التحرير ، تحت حماية الشرطة ، وكرر الكلمة متعمداً لتصدير مشهد كاذب بأن الشرطة تركت دورها الوطني في تأمين البلاد والمنشأت وأنضمت لهذه الدعوات التحريضية وتتولي تأمين الثوار ، لتنشر القناة علي صفحتها الرسمية الفيديو بعنوان " شباب بالتحرير : الشرطة تحمينا " .

ما بين عنوان قناة الجزيرة وقناة الشرق حقائق واضحة مضمونها الكذب والتلفيق وبث الشائعات ، وأن القائمين عليلا إدارة المحتوي الإعلامي بتلك القنوات لا يلتفقت لنقل حقائق لمشاهديه أو التأكد من مصداقية ما تبثة القنوات هذه قبل خروجها لتسميم عقول متابعيها .