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"الشرطة موجودة.. لأ مش موجودة".. خناقة بين الجزيرة والشرق على أفضل كذبة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:52 م
"الشرطة موجودة.. لأ مش موجودة".. خناقة بين الجزيرة والشرق على أفضل كذبة خناقة بين الجزيرة والشرق على أفضل كذبة
كتبت دينا الحسينى

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تمارس قنوات الإخوان لعبة قذرة لتضليل المصريين ونقل صورة غير حقيقية لما يحدث في مصر ، سخرت قنوات أهل الشر ، التي تبث من الخارج إمكانياتها الإليكترونية لإعادتنا إلي الخلف حيث أجواء ما قبل أحداث 2011 ، لتروج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لاسقاط مصر ونشر الفوضي في الشوارع .
 
علي مدي يومين أعادت قنوات الإرهابية التي تبث من تركيا إذاعة فيديوهات قديمة من أحداث ثورتي 25 يناير ، 30 يونية ، للإدعاء بنزول المصريين إلي الشوارع استجابة للدعوات الخبيثة لمحمد علي ، ومع فشلهم في الحشد  أو التأثير علي المصريين الذي أصبحوا اكثر وعياً لمخططات هدم الوطن ، فلجأوا إلي المنافسة فيما بينهم علي ترويج الأكاذيب.
 
قناة الجزيرة التي بثت أنباء حول أختفاء رجال الشرطة والجيش من ميدان التحرير تحت عنوان " لا وجود للجيش والشرطة .. ميدان التحرير دون تأمين " ، ردت عليها قناة الشرق الإخوانية بفيديو لأحد العناصر التابعين لهم زعم خلالة أنه متواجد بأحد الشوراع الجانبية ، أن هناك تجمعات كبيرة بميدان التحرير ، تحت حماية الشرطة ، وكرر الكلمة متعمداً لتصدير مشهد كاذب بأن الشرطة تركت دورها الوطني في تأمين البلاد والمنشأت وأنضمت لهذه الدعوات التحريضية وتتولي تأمين الثوار ، لتنشر القناة علي صفحتها الرسمية الفيديو بعنوان " شباب بالتحرير : الشرطة تحمينا " .
 
 
ما بين عنوان قناة الجزيرة وقناة الشرق حقائق واضحة مضمونها الكذب والتلفيق وبث الشائعات ، وأن القائمين عليلا إدارة المحتوي الإعلامي بتلك القنوات لا يلتفقت لنقل حقائق لمشاهديه أو التأكد من مصداقية ما تبثة القنوات هذه قبل خروجها لتسميم عقول متابعيها .
 
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