السيطرة على حريق شب بمركز بحوث المياه في مدينة أبو سمبل فى أسوان

تمكن رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة علي حريق، شب بمركز بحوث المياه في مدينة ابوسمبل السياحية بمحافظة أسوان دون وقوع اصابات .
ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بأسون، يفيد بنشوب حريق بمركز بحوث المياه بمدينة ابوسمبل السياحية دائرة مركز أسوان وانتقلت لمكان البلاغ القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية و تم الدفع بسيارات الإطفاء ، لمكان البلاغ ، حتي تمت السيطرة علي النيران ومنع إمتدادها للمجاورات وتم مشاركة الجهات التنفيذية والأهالى وجاري تقدير الخسائر الناجمة، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطارالنيابة العامة للتصرف.
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