السيطرة على حريق شب بمركز بحوث المياه في مدينة أبو سمبل فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكن رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة علي حريق، شب بمركز بحوث المياه في مدينة ابوسمبل السياحية بمحافظة أسوان دون وقوع اصابات .

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بأسون، يفيد بنشوب حريق بمركز بحوث المياه بمدينة ابوسمبل السياحية دائرة مركز أسوان وانتقلت لمكان البلاغ القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية و تم الدفع بسيارات الإطفاء ، لمكان البلاغ ، حتي تمت السيطرة علي النيران ومنع إمتدادها للمجاورات وتم مشاركة الجهات التنفيذية والأهالى وجاري تقدير الخسائر الناجمة، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطارالنيابة العامة للتصرف.