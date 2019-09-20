السودان تعتزم إنشاء محطات جديدة لمياه الشرب بمواصفات عالمية فى الخرطوم

الخرطوم /أ ش أ/

وجه الفريق ركن أحمد عابدون حماد، والى ولاية الخرطوم المكلف، وزارة البنى التحتية والمواصلات وهيئة مياه فى الولاية، بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع شركة أوربية قائمة على تشغيل محطة مياه رئيسية فى العاصمة، بهدف إنشاء محطات جديدة فى عدد من المواقع بالولاية بمواصفات عالمية وإنتاجية عالية الجودة.

وقال حماد، إن الهدف من إنشاء تلك المحطات سد النقص فى إنتاج المياه بالأحياء السكنية، على أن تعطى محطة المياه فى شمال الخرطوم الأولوية، ليبدأ العمل فيها فوراً، بعد الاتفاق مع الشركة، مؤكدا أثناء زيارته اليوم لمحطة "المنارة" فى العاصمة، سعى الولاية لوضع الحلول دائمة، لإنهاء مشكلة شح المياه، ولضمان إمداد مائى مستقر طوال العام لكل مواطن.

وأوضح أن الأولوية الآن لإنشاء محطة فى منطقة بحرى، التى تشهد زيادة فى السكان وفق الدراسات الاستراتيجية- لوضع الحلول الجذرية للخدمات التى تقدمها الولاية، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة مخطط لها أن تنتج 500 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وتُغطى أحياء "بحرى" وقرى الريف الشمالى، وأجزاء أخرى من محلية "شرق النيل".