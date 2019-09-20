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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة.. تعرف عليها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:29 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة.. تعرف عليها قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

-     القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة

-     أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
        

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات .
 


السكة الحديد

التهديات

التأخيرات

قطارات

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