السعودية تصدر طابع تذكارى بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة

كتب محمد جمال

أصدرت مؤسسة البريد السعودى طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة العربية السعودية، استمرارًا لدور البريد فى توثيق المناسبات الوطنية ورصد التطور التاريخى للوطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويحمل الطابع صورة سبع سنبلات ذهبية فى إشارة لسبعة ملوك تولوا مقاليد الحكم فى المملكة على مدى السنوات الـ 89، وإشارة أخرى إلى سبعة مشروعات عملاقة لم تشهد لها المملكة مثيلا دُشّنت فى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



والملوك السبعة الذين يشير إليهم الطابع هم: المغفور لهم -بإذن الله -الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله وأيد خطاه-.



أما المشروعات السبعة العملاقة التى يشير إليها الطابع فهى المشروعات التى أطلقت فى إطار "رؤية المملكة 2030" وهي: "نيوم" أقصى شمال غرب السعودية ويوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كيلو متر مربع، ويمتد 460 كلم على ساحل البحر الأحمر، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمى رائد فى مختلف جوانب الحياة من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة فى الصناعات والتقنية داخل المشروع.



- " مدينة الملك سلمان للطاقة –سبارك" تقع المدينة فى المنطقة الشرقية التى تشتهر بوجود آبار النفط على مقربة من مدينة بقيق، ويُعدّ المشروع واحدًا من أهم المشروعات الرئيسة فى المملكة، ومن المتوقع أن يضيف عوائد للاقتصاد المحلى بنحو 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) عند اكتمال جميع مراحله عام 2035م.



وتعمل شركة أرامكو السعودية على إدارة المدينة بشكل كامل باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وتتولى أرامكو تطوير البنية التحتية للمدينة بأكملها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".



تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الجديدة، نحو 50 كيلو مترًا مربعًا، على مقربة من خط سكك الحديد الذى يربط دول مجلس التعاون الخليجي، وتُبنى المدينة على ثلاث مراحل بمساحات مختلفة، ومن المتوقع أن توفر المدينة 100 ألف فرصة عمل للسعوديين.



ودُعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 500 مليار دولار ومن قبل المستثمرين المحليين والعالميين.

- "مدينة وعد الشمال" الصناعية بالمنطقة الشمالية من المملكة، حيث من المتوقع أن تعزّز الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى للمملكة بمقدار 24 مليار ريال سنويا ما يعادل (6.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 3 فى المئة من قيمة هذا الناتج.



وتبلغ كلفة المشروع 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) ويمتد على مساحة 440 كيلو متراً مربعاً، ويتضمن صناعات تعدينية ومشروعات للطاقة والخدمات اللوجستية.



ويهدف المشروع إلى دعم المملكة؛ لتصبح أحد أكبر منتجى الفوسفات فى العالم بحلول 2024م.