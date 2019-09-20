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الزراعة: منظومة الحيازة الاليكترونية توفر بيانات زراعية موثقة ومحدثة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:53 ص
الزراعة: منظومة الحيازة الاليكترونية توفر بيانات زراعية موثقة ومحدثة كارت الفلاح
كتب عز النوبى

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أجرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بزيارة لمحافظة الغربية، حيث استقبلها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمكتبة بديوان عام المحافظة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح) ومدير مديرية الزراعة بالغربية وعدد من التنفيذيين بوزارة الزراعة والمحافظة.

وقالت نائب وزير الزراعة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تستهدف متابعة تكليفات دولة رئيس الوزراء وتنفيذاً لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 926 لسنة 2019 بتسليم بطاقات الحيازة الإلكترونية للمزارعين مع منح مهلة مدتها شهر لمن لم يقوموا بتسجيل بيانات حيازتهم بالرقم القومى على المنظومة لينتهى استخدام بطاقات الحيازة الورقية فى نهاية هذه المهلة بالنسبة لمحافظتى الغربية وبورسعيد.

واستمعت "محرز"ومحافظ الغربية أثناء تواجدهما بمديرية الزراعة بالغربية إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة وإستخراج التقارير اللازمة التى تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات والمساحات غير المنزرعة، كما قاما بجولة تفقدية شملت الإدارة الزراعية بطنطا وجمعية القراشية وبنك قرية القراشية لمتابعة إنتظام تسليم كارت الفلاح به.

وذكرت نائب وزير الزراعة، أن عدد الحيازات التى تم تسجيلها بمحافظة الغربية وصل إلى 335،933 حيازة بالرقم القومى، و 176،333 حيازة بدون رقم قومى، بإجمالى 512الف حيازة اليكترونية هذا بالإضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية.

وأكدت محرز أن منظومة الحيازة الإلكترونية هى واحدة من أهم مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لما لها من أهمية كبيرة فى توفير بيانات زراعية موثقة ومحدثة عن كافة أوجه النشاط الزراعى لمتخذ القرار والتى من شأنها التمكين نحو إصدار قرارات إستراتيجية دقيقة وذات جودة عالية.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن مشروع الحيازة الإلكترونية يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات والبنك الزراعى المصرى والذى سيقوم بتسليم بطاقات كارت الفلاح إلى المنتفعين من خلال بنوك القرية التابعة له بجميع قرى مصر على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إختيار المحافظة أن تكون أولى المحافظات التى يتم تطبيق منظومة الكارت الذكى بها بما يأتى فى صالح المزارعين.

ومن جانبه، أوضح محافظ الغربية أن تطبيق منظومة الكارت الذكى بالمحافظة، هو جنى لثمار الإنتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمى بالمحافظة، مشيراً إلى أن إستخدام النظم التكنولوجية يعمل على تقليل الجهد والوقت، أن هذه المنظومة تأتى فى صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعلياً.


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الحيازة الاليكترونية

الكارت الذكى

بطاقات الحيازة

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