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الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 21 محافظة خلال أسبوع

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:00 م
الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 21 محافظة خلال أسبوع لحوم غير صالحة - ارشيفية
كتب عز النوبى

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تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالى 33 طن و279 كجم في 21 محافظة.
 
وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه،موضحا أن الكميات تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الاسكندرية، دمياط، مطروح، الجيزة، الفيوم، المنيا، سوهاج، اسيوط، الاقصر، البحر الاحمر، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة. 
وأوضح تقرير الهيئة ،إنه تم تحرير 104 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 

الخدامات البيطرية

ضبط لحوم

لحوم ودواجن

لحوم غير صالحة

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