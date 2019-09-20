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الزراعة تعلن تحصين مليون طائر ومعاينة 1457 مزرعة لمراجعة شروط التراخيص

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:51 ص
الزراعة تعلن تحصين مليون طائر ومعاينة 1457 مزرعة لمراجعة شروط التراخيص تحصين الطيور
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، أسفرت عن تحصين 692 ألف و718 طائر للمزارع، وتحصين 357ألف و532 طائر قطاع أهالى خلال الشهر الماضى.

وأكد التقرير، أن الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وبلغ إجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها  1457 مزرعة،  وبلغ  إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 2358، تصريح وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 2 مليون و311 ألف و334 طائر.

وأوضح  التقرير، أنه  فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور التى تهدف إلى السيطرة على المرض من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

 


مكافحة أنفلونزا الطيور

نقل الطيور

تحصين الطيور

الخدمات البيطرية

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