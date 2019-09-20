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الرئيس الأفغانى يتعهد باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:07 م
الرئيس الأفغانى يتعهد باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين أشرف غاني رئيس أفغانستان
كابول أ ش أ

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تعهد رئيس أفغانستان، أشرف غاني، باتخاذ تدابير بهدف الحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين فى الحرب ضد المتشددين.

وأكد غانى - خلال اجتماع انتخابى بمدينة جلال آباد بمحافظة ننكرهار حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - أنه قد قدم ما وصفه بـ "الضوابط والموازين" بغرض وقف الغارات الليلية والهجمات التى تسفر عن سقوط مدنيين، وأنه أمر بفتح تحقيقات للوقوف على الأسباب التى أدت إلى وقوع الحوادث الأخيرة وملابساتها والتى استهدفته خلالها القوات الأفغانية بالخطأ مدنيين.

فيما لم يعلق غانى بشكل مباشر على الغارة الجوية التى نفذتها طائرة بدون طيار أمريكية بمحافظة ننكرهار شرقى الأفغانية أمس والتى أسفرت عن مقتل 30 مدنيًا.

من جهتهم، أوضح مسئولون أمنيون أمريكيون فى أفغانستان أن الهدف من الغارة الجوية كان تدمير وكر لمقاتلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

 


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