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الدفاع اليونانية: نطلع سفراء الدول على أنشطة تركيا غير القانونية مع قبرص

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:20 ص
الدفاع اليونانية: نطلع سفراء الدول على أنشطة تركيا غير القانونية مع قبرص وزير الخارجيه القبرصى نيكوس خريستودوليديس
أ ش أ

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قال وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس، "إننا نراقب عن كثب الأعمال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص"، مؤكدا أن بلاده تقف بثبات إلى جانب جمهورية قبرص.


وأضاف باناجيوتوبولوس، وفقا لما أوردته صحيفة (كاثميريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم التنسيق من خلال القنوات الدبلوماسية الأوروبية، الإجراءات التى سنتخذها ضد تركيا لهذه التجاوزات غير المشروعة.


وأوضح أيضاً أنه يٌطلع سفراء الدول الأخرى بشكل منهجى على الأنشطة التركية غير القانونية فى اجتماعاته الرسمية معهم، مؤكدًا أنه خلال اجتماعه مع 12 سفيرا وكذلك مع كبار مسؤولى الدفاع فى الدول الأخرى أطلعهم على الموقف الاستفزازى لتركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.


وأضاف وزير الدفاع اليونانى "أننا حليف قوى وذو مصداقية ويوفر السلم والاستقرار فى المنطقة وبالتالى فإنه يتم قبول مواقفنا على نطاق واسع من قبل الجميع، حيث يعترفون بالدور المهم لليونان".


اليونان

قبرص

تركيا

أردوغان

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