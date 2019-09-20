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"الدراسات الاقتصادية" يناقش بحث الدخل والإنفاق في قراءة تحليلة.. الأربعاء

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 ص
"الدراسات الاقتصادية" يناقش بحث الدخل والإنفاق في قراءة تحليلة.. الأربعاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف
كتب: مدحت عادل

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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية، الأربعاء المقبل، تحت عنوان قراءة تحليلية فى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، يترأسها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.

ومن المقرر أن يشارك فى الحلقة النقاشية، الدكتورة هبة الليثى استاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، وآمال نور الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات سابقا، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور عثمان محمد عثمان استاذ الاقتصاد ووزير التخطيط الأسبق.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى يوليو الماضي، نتائج بحث الدخل والإنفاق الذى يصدره الجهاز كل عامين، وهو عبارة عن دراسة إحصائية يجريها الجهاز على عينة من الأسر المصرية بمختلف المحافظات كل عامين.

ويتم تنفيذ بحث الدخل والإنفاق فى مدة تصل لعام تُقضَى فى العمل الميدانى، ثم تجمع نتائجه من 2 - 3 أشهر من وقت انتهاء البحث، ويتولى البحث دراسة مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى ويقيس دخله ونفقاته على مدار العام، ومن أهم مخرجات بحث الدخل والإنفاق معرفة نسبة الفقر والفقراء من إجمالى عدد سكان الدولة، كما يتحدد خط الفقر ومن هم مصنفون تحت هذا الخط.

وتم تنفيذ البحث الحالى لعام 2018 على عينة من الأسر المصرية بلغ عددها 26 ألف أسرة بمختلف المحافظات، وتم البدء فى تنفيذ بحث الدخل والإنفاق لعام 2018 مطلع أكتوبر 2017، وتم الانتهاء من العمل الميدانى للبحث فى نهاية أكتوبر 2018.

 

 


الدراسات الاقتصادية

بحث الدخل والإنفاق

خط الفقر

اخبار الاقتصاد

الدخل

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