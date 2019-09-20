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الداخلية الكويتية: جاهزون للتعامل مع أى أحداث فى إطار الوضع الاقليمى الراهن

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:14 ص
الداخلية الكويتية: جاهزون للتعامل مع أى أحداث فى إطار الوضع الاقليمى الراهن قوات الشرطة الكويتية
أ ش أ

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أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، الجاهزية الكاملة لكافة القطاعات بالوزارة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، فى إطار الوضع الاقليمى الراهن.

 

وقالت (الداخلية) الكويتى - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (انستجرام) - إن النهام ترأس اجتماعا أمنيا، ضم القيادات الأمنية الميدانية؛ حيث استمع الى أهم الاستعدادات الأمنية، ومستوى جاهزية قطاعات الوزارة فى تأمين الوضع الاقليمى الراهن، والواجبات والمهام المنوطة بهم على مدار الساعة.

 

وأضافت أن الاجتماع يأتى فى اطار التنسيق والعمل الميدانى المشترك مع كافة الأجهزة المعنية، والتعزيزات اللازمة وخطط التعاون مع كافة الفرضيات والأحداث الطارئة.


وأشارت إلى أن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، دعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المؤسسة الأمنية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية من مصادرها الرسمية، المتمثلة فى الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني، منعا لنشر أو تداول الشائعات، حفاظا على سلامة البلاد وأراضيها من أى أخطار.


الكويت

أخبار الكويت

الداخلية الكويتية

الأمن

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