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الحكومة تنفى وقف قرارات العلاج على نفقة الدولة: سارية ولا نية لإلغائها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:48 ص
الحكومة تنفى وقف قرارات العلاج على نفقة الدولة: سارية ولا نية لإلغائها وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، موضحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9.1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة  27.7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018، مشيرة إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
 
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت في إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم.
 
وأوضحت أنه تم إجراء (232) ألفاً و(633) عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية، تشمل: (قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة)، مُضيفةً أنه تم تحويل (3767) حالة إلى علاج دوائي، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة (305) مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.
 
 
 

قوائم الانتظار

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

العلاج على نفقة الدولة

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